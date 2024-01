La china Qinwen Zheng hace historia al llegar a la final del Abierto de Australia

219159

Qinwen Zheng venció a la ucraniana Dayana Yastremska por doble 6-4 para meterse en la gran final del Abierto de Australia y convertirse en la primera china desde Na Li (2014) en llegar al partido decisivo de un Grand Slam.

Zheng dominó en gran parte del partido a la número 96 del mundo, quien no encontró el juego que le dió tan buenos resultados en Melbourne.

Este triunfo le garantiza a la china ser la número 7 del mundo del ranking mundial a partir del próximo lunes, siendo este su mejor puesto en su corta carrera y la seguna más joven del Top Ten (21 años), luego de Coco Gauff (19 años).

En la final la espera la bielorrusa Aryna Sabalenka.

