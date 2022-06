La ATP autorizará el coaching desde las tribunas a partir del US Open

junio 22, 2022 - 2:29 pm

La ATP, la instancia que dirige el circuito masculino del tenis, anunció este martes que autorizará, como test, las comunicaciones entre los jugadores y sus entrenadores desde las tribunas a partir del US Open (29 de agosto-11 de septiembre) hasta el final de la temporada.

Estas comunicaciones «verbales y no verbales» solo estarán autorizadas desde algunos asientos en las tribunas y con la condición de que no interrumpan el juego y no molesten al rival.

Las comunicaciones verbales entre el jugador y su técnico solo serán posibles cuando estén del mismo lado de la pista. Además, deberán limitarse a palabras o frases cortas, sin diálogo, precisa la ATP, aunque los gestos están autorizados.

Los técnicos no tendrán autorización para comunicarse con su jugador si dejan la pista durante el partido. No importará la razón por la que abandonaron la pista.

Las penalizaciones y multas están previstas en caso de abuso.

La WTA había procedido desde 2020 a un ensayo de coaching desde las tribunas a modo de prueba para observar los resultados.

La cuestión de la comunicación entre los jugadores y su entrenador se planteó poco en el tenis profesional. Algunos jugadores acusan a sus rivales de haber recibido consignas, cuando teóricamente está prohibido.

