Kylian Mbappé se reunió con Emmanuel Macron y el Emir de Qatar en el Palacio del Eliseo

Kylian Mbappé se reunió este martes en el Palacio del Eliseo con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el Emir de Qatar.

Según informes, se trata de una cena amistosa, ya que el tema de la salida del futbolista está completamente cerrado.

Se esperaba que varios futbolistas del PSG acudieran al Palacio del Eliseo en París, pero solo apareció Mbappé.

Cabe destacar que La Ligue 1 todavía no ha cerrado un acuerdo por los derechos televisivos para 2025-2029.

🇫🇷 Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.



❗️ As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.



Mbappé, only negotiating with Real Madrid.



🎥 @danigilopezpic.twitter.com/uCo8IePf2N