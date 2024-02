Klay Thompson hace historia en el partido de los Golden State Warriors frente a Utah Jazz

230843

Los Golden State Warriors derrotaron 140-137 a Utah Jazz, en un partido donde Klay Thompson alcanzó los 15.000 puntos en su carrera en la NBA.

Thompson comenzó este encuentro en el banquillo (primera vez desde su temporada de novato), luego de que Steve Kerr decidiera colocar a Brandin Podziemski en el arranque.

En total, el cuatro veces campeón de la NBA consiguió 35 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 7 triples, para ayudar a su equipo a conquistar el triunfo.

Golden State dominó durante todo el duelo, sin embargo, en el último cuarto, su rival se acercó en el marcador y por poco logran una épica victoria.

Con este resultado, los Warriors son décimos de la Conferencia Oeste con récord de 27-26. Por su parte, Utah se ubica en la undécima posición de la misma conferencia, con 26-30.

