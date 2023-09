Keydomar Vallenilla entre los tres mejores en el Mundial de Pesas

Introducing you to the M89KG session medalists! They all did a great performance! Congrats!🏋️‍♀️



🥇Mir Mostafa Javadi🇮🇷

Snatch: 169KG

C&J: 215KG

Total: 384KG



🥈Li Dayin🇨🇳

Snatch: 170KG

C&J: 213KG

Total: 383KG



🥉Keydomar Vallenilla🇻🇪

Snatch: 171KG

C&J: 210KG

Total: 381KG pic.twitter.com/zoq8zj7Qlr