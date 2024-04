Kevin Kelsy llega cedido al Cincinnati FC

El Cincinnati FC de la MLS anunció oficialmente la llegada del delantero venezolano, Kevin Kelsy, procedente del Shakhtar Donetsk.

Kelsy, de 19 años, internacional Sub-23, llega cedido del equipo ucraniano por 700 mil dólares más opción a compra. En Ucrania registró nueve goles y tres asistencias en 37 partidos.

El criollo buscará sumar minutos pensando en la convocatoria de Fernando “Bocha” Batista para la Copa América 2024.

Lee también: Carlos Alcaraz sigue avanzando en el Mutua Madrid Open

Noticia al Día

Officially, official. ✍️



The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player.