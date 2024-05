Kevin Kelsy convirtió ante Columbus Crew su primer gol en la MLS

El delantero venezolano Kevin Kelsy convirtió este sábado su primer tanto en la MLS en el triunfo de Cincinnati FC 1-2 ante Columbus Crew.

Kelsy, de 19 años, aprovechó un centro de Luciano Acosta para definir de cabeza y colocar el 1-0 de su equipo en el minuto 73 de partido.

El criollo (cedido en Cincinnati FC) viene de ser campeón de la Primera División de Ucrania con Shakhtar Donetsk, donde en trece partidos anotó dos goles (por liga).

Por su parte, Cincinnati FC marcha segundo en la Conferencia Este de la MLS con 24 puntos, por detrás del Inter Miami de Lionel Messi.

De esta manera, el vinotinto busca tener minutos en Estados Unidos pensando en la convocatoria de Fernando “Bocha” Batista para la Copa América 2024.

Lee también: ¡Increíble! Borussia Dortmund embolsará más dinero si pierde la final de la Champions League

Noticia al Día

KEVIN. KELSY.



Welcome to the show, kid. Breakthrough for @fccincinnati! pic.twitter.com/REGMr9vWS0