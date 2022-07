Kevin Durant podría regresar a Golden State Warriors

julio 4, 2022 - 4:04 pm

Los Golden State Warriors estarían interesados por Kevin Durant, quien le exigió a Brooklyn Nets su traspaso a otra franquicia.

Durant, que tiene tres años más de contrato con Brooklyn, comunicó su decisión este mismo jueves al propietario del equipo, el multimillonario Joe Tsai, según explicó en Twitter el reputado periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

El alero, de 33 años, comunicó también una lista de sus destinos de preferencia, entre ellos los Phoenix Suns y los Miami Heat, pero los Nets se disponen a escuchar ofertas y «buscarán un retorno histórico en jugadores y elecciones de Draft», agregó Wojnarowski.

El alero, que promedió la pasada campaña 29,9 puntos, 7,4 rebotes y 6,4 asistencias por partido, podría convertirse en el jugador de mayor calibre en ser traspasado en las últimas décadas.

«KD levantó dos anillos (2017 y 2018) con Golden State. Los actuales campeones de la NBA tendrán un roster distinto para el próximo año y Durant podría generar equilibrio en su ofensiva, lo que los haría los principales candidatos a ganar el cetro.

It’s no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant, according to sources. So does more more than half the league. It’s KEVIN DURANT. You better make the call if you’re an NBA GM. It’s KEVIN DURANT.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 3, 2022