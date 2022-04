Kevin Durant no pudo evitar la derrota de Nets ante Celtics

abril 21, 2022 - 11:31 am

Con excelente labor ofensiva de Jaylen Brown, los Boston Celtics vencieron 114-107 este miércoles a los Brooklyn Nets y pusieron 2-0 a su favor la serie de primera ronda de playoffs en la Conferencia Este de la NBA.

En Boston, Brown se desbordó con 22 puntos mientras que sus compañeros Jayson Tatum con 19 tantos y nueve asistencias y Grand Williams con 17 tantos saliendo de la banca por los Celtics.

Luego de ganar el tercer parcial 30-25 los Celtics apretaron el acelerador en el último parcial con una ofensiva de 29-17 para llevarse su segunda victoria en esta serie de playoffs en la Conferencia Este.

El próximo partido de esta serie al mejor de siete juegos será el viernes en Brooklyn. Los Nets nunca estuvieron en desventaja hasta los últimos ocho minutos cuando Boston se recuperó de un déficit de 17 puntos en el segundo cuarto para tomar una ventaja dominante.

El astro Kevin Durant lideró a Brooklyn con 27 puntos, pero fue puesto a prueba toda la noche por la gran defensa de Boston, un aspecto en que los Celtics dictaron cátedra en la temporada regular.

Durant, ex Jugador Más Valioso de la NBA, disparó 4 de 17 desde el piso con cuatro pérdidas de balones en la segunda mitad.

Su compañero, el también estelar Kyrie Irving, abucheado por los fanáticos que lo vitorearon en sus días con Boston, acertó solo 4 de 13 desde la pintura para solamente 10 puntos.

Por Boston también destacó el dominicano Al Horford con 16 puntos y Daniel Theis que agregó 15. Bruce Brown tuvo 23 para Brooklyn y el esloveno Goran Dragic agregó 18 desde el banquillo del quinteto neoyorquino.

El alero Bruce Brown anotó los primeros nueve puntos y los Nets estiraron su ventaja inicial en el primer cuarto a 23-10. Durant encestó después un triple y una bandeja para aumentar la ventaja de Brooklyn hasta 62-45, el mayor déficit de Boston en la primera mitad.

Los Celtics se acercaron 65-55 al medio tiempo, pero no pudieron tomar su primera ventaja hasta que el reserva Payton Pritchard encestó un tiro en salto para poner el marcador 94-92 con 7:49 restantes.

Los Nets lograron solo dos puntos en cuatro minutos y Boston desató una ofensiva de 23-4 al comienzo del último cuarto para asegurar la victoria.

