El exlanzador venezolano Kélvim Escobar respondió en su Instagram a los comentarios de los conductores del programa Sábado en la Noche, espacio televisivo transmitido por Globovisión. En el programa conducido por Melissa Rausseo, Orlando Suárez, Yolimer Obelmejías y Prince Julio César, se preguntaron con preocupación por qué el exgrandeliga llegó a manejar un Uber y qué pasó con el dinero que logró como pelotero profesional.

“Es extraño esto, porque ellos reciben mucho dinero, prácticamente les resuelven la vida a menos que sean muy botaratas, ¿qué hizo?”, preguntó Orlando Suárez.

Cuando Suárez comentó sobre el nuevo trabajo como conductor de Uber en Atlanta, Estados Unidos, la mención hacia Escobar desató la ira del exgrandeliga, quien utilizó su red social para contestar.

“Ok, ok ya vi el programa, los felicito, pero déjenme decirles que con lo que recibo de mi pensión mensual, gano más que los cuatros sueldos de ustedes juntos, otra cosa, mucha casualidad que esa noche la invitada era Sandra Martínez y hacen ese comentario, de igual forma como les noto su mala intención pregúntenle a Sandrita qué hacía conmigo hace 3, 4 años si la memoria no me falla, cuando tenía problemas en su relación”, expresó el exlanzador venezolano.

Sandra Martínez, modelo y actriz de televisión, mantuvo una relación amorosa con Escobar, y ambos finalizaron su amorío en malos términos.

Por otra parte, en un segundo mensaje, Escobar respondió sobre lo que había hecho con el dinero. Finalmente, el extoletero les envió una advertencia contundente a los conductores, exhortando a los periodistas del programa que piensen muy bien antes de meterse con él, pues tiene “bastante material cómo para defenderse”.

“Unas carajas que hasta bailan en el tubo y ahora no sé qué se creen. Tengo la memoria intacta, así que deja quieto al que está quiero. Tengo fotos, transferencias, viajes, etc”, finalizó.