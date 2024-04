Kawhi Leonard se perfila a ocupar el duodécimo puesto de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos

-Este lunes se conoció el equipo que representará a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024. El conjunto más laureado en la disciplina de los Juegos Olímpicos luce como el mejor para esta edición, en el que contará con estelares jugadores de la NBA.

Son 11 los seleccionados, pero Kerr aún puede optar por la duodécima incorporación que según The Athletic, Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) es el principal candidato para ese puesto. No obstante, el Dream Team puede optar por Paul George (Clippers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets) y Jalen Brunson (New York Knicks)

LeBron James (Los Angeles Lakers), Curry (Golden State Warriors) y Durant (Phoenix Suns), Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) y Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), son los seleccionados de Steve Kerr, quien estará bajo el mando del equipo Dream team de la barra y las estrellas.