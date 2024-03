Jusuf Nurkić entra en los libros de historia de la NBA

239701

El jugador de los Phoenix Suns Jusuf Nurkić, logró una actuación superlativa en la derrota 118-110 de su equipo ante Oklahoma City Thunder.

Nurkić alcanzó 31 rebotes (récord para la franquicia) en dicho partido, algo que no se veía desde la temporada 2010-11, cuando Kevin Love llegó a la misma cantidad.

El bosnio (quien da el equilibrio en el trío Booker/Durant/Beal) también es recordado por recibir una bofetada de Draymond Green el pasado diciembre.

