Jurgen Klopp, entrenador del año en la Premier League

mayo 25, 2022 - 1:16 pm

1885736

El técnico del Liverpool Jurgen Klopp fue nombrado este martes entrenador del año de la Premier League por la asociación de entrenadores.

Los Reds conquistaron este curso la Copa inglesa y la Copa de la Liga, derrotando en ambas ocasiones al Chelsea en los penales en Wembley.

Pero el Liverpool vio cómo el Manchester City se llevaba la Premier League por sólo un punto más que el equipo dirigido por Klopp en un final de infarto en la última fecha.

El Liverpool aún puede redondear su temporada conquistando la Liga de Campeones ante el Real Madrid. «Es un gran honor y fue una temporada loca», afirmó Klopp al recibir el galardón en una cena de gala en Londres.

LEER MÀS: Gobierno británico dio luz verde para la venta del Chelsea

«Cuando ganas un premio como éste, o eres un genio o tienes el mejor cuerpo técnico del mundo, y yo estoy aquí con mi cuerpo técnico al completo, ellos saben cuánto los aprecio».

El trofeo ‘Sir Alex Ferguson’, en honor al antiguo entrenador del Manchester United, se otorga con los votos de todos los entrenadores de las divisiones sénior del fútbol inglés. «Ser votado por mis colegas es obviamente el premio más importante que uno puede tener», añadió Klopp.

Your @BarclaysFooty Manager of the Season…

🔴👏 Jurgen Klopp 👏🔴#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/EKpk5kf3A9

— Premier League (@premierleague) May 24, 2022