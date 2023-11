Jugador de la Vinotinto tras agresión de policías peruanos: “Me pegaron dos palazos, me rompieron un poco”

186966

-El defensor central de la Vinotinto, Nahuel Ferraresi, fue agredido por los policías peruanos tras culminar el partido entre Perú y Venezuela en Lima.

Al zaguero de la selección nacional se le fue negado el paso de entrenarle su camiseta a los fanáticos venezolanos y fue golpeado por las uniformados peruanos.

“Son cosas que no deberían pasar. Cuando yo voy a tirarla (la camiseta) para la gente la policía me frena. Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave. Son cosas que no deberían suceder”, señaló el jugador venezolano.

Nahuel Ferraresi tuvo que usar vendaje en su mano derecha, específicamente en los dedos menique y anular.

“Hay que agradecerle a la gente que vino a apoyarnos. Feliz porque logramos un punto importante, seguimos sumando y ya preparados para el año que viene”, anexó.

Asimismo, detalló que los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Conmebol estaban al tanto de lo sucedido “esperemos que puedan hacer algo para que próximamente esto no pase, ni con ninguna selección que venga”.