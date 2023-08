142534

-El controversial periodista venezolano, Juan Vené, respondió algunas preguntas del actor Franklin Virgüez, quien a través de una transmisión live tuvo la oportunidad de conversar con el cronista. Vené explicó por qué no ha votado por el excampocorto venezolano Omar Vizquel y aclaró sus palabras que señalaban la presunta enfermedad de Andrés Galarraga en su pasantía como jugador de los Bravos de Atlanta.

Vené, de 93 años de edad, fue el primer periodista latinoamericano acreditado en la Asociación de Escritores de Beisbol para elegir a los integrantes del Salón de la Fama.

El cronista sostiene que él no está en contra de los peloteros venezolanos, y que en un principio apoyó al zuliano Luis Aparicio y al aragüeño David Concepción.

“Para los culopicosos que no merecen ni la menor atención. Cómo van a decir que no voto por los venezolanos si la campaña para que Luis Aparicio ingrese al Salón de la Fama la inicié yo. Por Concepción voté los 15 años que fue candidato porque lo merecía”, expresó Vené eufóricamente.

Para el representante de Venezuela con voto para los inmortales de Cooperstown, Omar Vizquel fue un buen campocorto, pero no excelente como Derek Jeter y Álex Rodríguez, jugadores que compartieron época y desempeñaron la misma posición del pelotero criollo.

“Rafael Palmeiro ganó un Guante de Oro jugando 29 juegos de primera base, los demás como designado. El Guante de Oro es un premio sin importancia”, añadió.

“Si los números fueran suficientes no haríamos falta más de 400 electores todos los años. Valdrían los números y ya está”, explicó Vene en referencia Vizquel.

Por otra parte, Vené sostuvo que el “Gato” Andrés Galarraga no tuvo cáncer, ya que pudo conversar con dos médicos del equipo de Atlanta que aseguraron que el extoletero caraqueño tuvo un tumor benigno producto de los esteroides.

Vené no votó por el inicialista caraqueño de los Rockies de Colorado, afirmando en varias oportunidades que no fue el mejor de su generación y que sus números no le permitían la inmortalidad en Cooperstown.

Escuchen al señor periodista “y que” venezolano, el que se cree dueño de la verdad, el decrépito Juan Vene (@juanvene5) pic.twitter.com/40SSnkAhy2 — Ignacio Verdi (@pueblo_hnos) August 15, 2023

Lee más: https://noticialdia.com/deportes/jose-altuve-quedo-a-tres-de-los-2000-hits-video/