Jóvenes atletas venezolanas destacaron en el Suramericano de Gimnasia Rítmica

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre se realizó en la ciudad de Asunción, Paraguay el Campeonato Suramericano de Gimnasia Rítmica, que contó con la participación de más de 200 atletas de 10 países de la región. Entre ellas, se destacaron las jóvenes promesas de Venezuela, que lograron una valiosa actuación obteniendo podio en la mayoría de las competencias en las que les tocó medirse.

Las jóvenes atletas venezolanas demostraron su talento, disciplina y pasión por este deporte, que combina elementos de ballet, danza y gimnasia con el manejo de diversos implementos como pelota, mazas, cuerda, aro y cinta. A pesar de las dificultades económicas y la escasa o casi nula ayuda de las instituciones públicas con competencias directas sobre esta disciplina deportiva, las niñas lograron viajar a Paraguay gracias al esfuerzo de sus familiares y la colaboración de terceros, que creyeron en su potencial y las apoyaron en su sueño de representar al país.

Los resultados obtenidos por las atletas venezolanas fueron los siguientes:

– Marcela Corzo del club Gymnos categoría AC2 medalla de plata en Manos Libres y cuarto lugar en All Round.

– Ámbar Parra del club María Paredes categoría AC3 medalla de bronce en implemento pelota, medalla de bronce en implemento mazas, sexto lugar en All Round.

– Conjunto categoría AC3 conformado por: Emma López del club Gymnos, María Bohórquez del club María Paredes, Mía Pírela del club María Paredes, Melissa Di Paolo del club María Paredes, Valeria Corzo del club Gymnos medalla de plata en conjunto manos libres, medalla de bronce en All Round conjunto.

– Categoría AC3 medalla de plata en All Round Over All (sumatoria de notas individuales y de conjunto).

– Victoria Ordóñez del club Cafi categoría AC3 participó en el trío implemento cuerda junto con Megan Fernández y Camila Muñoz ambas atletas del estado Táchira obteniendo dos medallas de plata, en trío y en All Round de trío y dúo.

Es importante resaltar el caso de Ámbar Parra, que es la tercera vez que va a un suramericano, tres veces seguidas ha sido campeona nacional y hasta el último día para asistir a este campeonato no tenía el dinero completo. Su mamá, pasando muchas dificultades, logró conseguirlo y la niña casi no va a la competencia. Sin embargo, Ámbar no se dejó vencer por las adversidades y dio lo mejor de sí en el escenario, demostrando su calidad y su amor por la gimnasia rítmica.

Estos logros son motivo de orgullo y alegría para Venezuela, que ve en estas jóvenes atletas un ejemplo de superación, constancia y dedicación. Por eso, desde este medio de comunicación, hacemos un llamado a los potenciales patrocinadores privados que quieran exponer sus marcas en el trabajo que hacen las niñas como atletas y también a los entes públicos para que hagan un reconocimiento público a todo este esfuerzo y se designen recursos públicos para el impulso de estas niñas en su disciplina deportiva. Ellas merecen todo nuestro apoyo y admiración, pues son el futuro de la gimnasia rítmica y del deporte venezolano. ¡Felicidades, campeonas!

