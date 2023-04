72754

– El jardinero de los Rangers de Texas, Josh Smith, salió del partido de este lunes contra los Orioles de Baltimore tras recibir un pelotazo en su rostro de un lanzamiento descontrolado del lanzador Danny Coulombe.

Smith recibió un sinker de 89 millas a la altura de su mandíbula en el lado derecho cuando se cerraba la tercera entrada del inning. El outfielder cayó al suelo y el personal médico de los Rangers lo ayudó a levantarse camino al camerino.

Ezequiel Durán reemplazó al jardinero como corredor emergente en primera base, cubriendo también el jardín izquierdo defendido por Smith.

El toletero estadounidense, fue llevado a un hospital del área para realizarse escaneos y pruebas en su rostro, anunció el equipo a través de sus redes.

Scary moment. @Rangers Josh Smith hit in the face on this pitch. Left the game. @NBCDFW pic.twitter.com/kdKFXG4p3K