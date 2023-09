Josef Martínez anotó con el Inter de Miami en la final de la US Open (Video)

160400

-El venezolano Josef Martínez consiguió el único gol del Inter de Miami, que perdió 2-1 ante el Houston Dynamo, el miércoles 27 de septiembre, en la final de la US Open.

Martínez, quien ingresó en el segundo tiempo, hizo su anotación en el minuto 90+1′ en el DRV PNK Stadium ​con un zurdazo dentro del área tras un pase del paraguayo Diego Gómez.

El delantero criollo sumó su undécimo gol con el club del sur de la Florida, seis en Liga, dos en Copa y tres en la Leagues Cup.

Farías ➡️ Martínez



Josef puts it in the back of the net to put us on the board.