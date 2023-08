José Ramírez explicó por qué peleó contra Tim Anderson

138819

-José Ramírez y Tim Anderson protagonizaron una polémica pelea en la MLB, el sábado 5 de agosto, en el juego entre Medias Blancas de Chicago y Guardianes de Cleveland.

Ambos jugadores se fueron a las manos en el Progressive Field luego de una jugada en la segunda base.

La trifulca entre Ramírez y Anderson se generó en el sexto episodio después de su confrontación en la segunda base.

El antesalista dominicano de Cleveland sonó un doblete por el jardín derecho en la misma primera entrada ante los envíos del abridor de White Sox, Michael Kopech, y llevó a la goma al venezolano Andrés Giménez.

Ramírez se deslizó de cabeza en la segunda base. El campocorto de Chicago se paró encima de él con el guante sobre su espalda. El quisqueyano se puso de pie molesto.

Ambos jugadores comenzar a intercambiar palabras con el árbitro de segunda base en el medio.

Ramírez noqueó a Anderson

El norteamericano se quitó el guante y se puso en posición de pelear, incluso tiró algunos golpes. “Miter Lapara” conectó un derechazo en la mandíbula a Anderson, quien cayó al suelo.

It's fight night in Cleveland 😳 pic.twitter.com/3NEIpBEbSf — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) August 6, 2023

“Yo no andaba en son de buscar problemas, eso no fue mi punto, pelear, sino que ya él me invitó a pelear, así que vamos a hacerlo”, reveló “La Para”.

“Me pegó muy fuerte a mí (en la espalda), se lo corregí y él lo que (hizo) me invitó a pelar y entonces, si me invitó a pelear, ya tenía que ejecutar (responder)”, agregó el dominicano.

José Ramírez y Tim Anderson salieron expulsados

José Ramírez y Tim Anderson fueron expulsados del encuentro, al igual que los managers de ambos equipos, Pedro Grifol (Chicago) y Terry Francona (Cleveland).

“Él (Tim Anderson) no está respetando el juego. Viene haciendo eso desde hace tiempo y le he dicho que puede lesionar a un muchacho. Y acá todo el mundo está buscando un futuro”, indicó el dominicano sobre la jugada de Anderson contra un novato venezolano en el juego del viernes.

“Lo que pasa es que Brayan Rocchio es un muchacho joven, que acaba de subir, y no va a reaccionar de esa manera. Pero es que estoy defendiendo a mi equipo y tengo que protegerlo”, agregó.