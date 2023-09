José David García, la promesa del atletismo zuliano

158115

-El pasado 17 de septiembre durante la Media Maratón Maracaibo, el adolescente José David García conquistó la categoría de los 10 kilómetros en la competencia que conmemoró los 494 años de la ciudad y rindió homenaje a Armando Serrano.

El juvenil, de 14 años, oriundo del municipio San Francisco, se subió a los más alto del podio registrando 41 minutos en el recorrido que inició desde la cabecera del puente en Punta Iguana, municipio Santa Rita, hasta la avenida 5 de San Francisco.

García, es un jovencito que a su corta edad sobresale en los estudios, la música y el deporte, en el que gracias a su destreza se ha acreditado varios premios en el atletismo.

“Desde pequeño he practicado varios deportes. Mi mamá se preocupó en buscarme un lugar donde pueda correr en San Francisco, pero no encontramos, hasta que en la Vereda del Lago logramos ubicar a la academia Runners donde Johan Flores y Brayant Flores me han entrenado durante un año y dos meses”, comentó García.

El esfuerzo y la motivación de sus progenitores lo han llevado a perseverar dentro de la disciplina en la que día tras día entrena durante las tardes, equilibrando su tiempo con los estudios, el toque de tambora y su curso de inglés.

El joven fondista se mostró agradecido con su entorno familiar y sus entrenadores, quienes han creído en él y lo han apoyado desde el principio para que poco a poco pueda alcanzar sus metas.

Con un buen léxico a la hora de expresarse, José David es un joven muy maduro con metas centradas hacia el futuro donde se visualiza como un ingeniero electricista y representando a Venezuela en unas olimpiadas.

Fotos: Xiomara Solano

Lee más: Real Madrid logra agónica victoria en el primer juego de Champions