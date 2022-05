José Altuve soltó su séptimo jonrón en blanqueada de Astros sobre Nacionales

mayo 16, 2022 - 11:34 am

El venezolano José Altuve conectó el domingo un jonrón solitario con los Astros de Houston, que blanquearon 8-0 a los Nacionales de Washington.

Altuve soltó su cuadrangular por el jardín izquierdo (370 pies) en el Nationals Park contra el relevista panameño, Paolo Espino, para ser su tercer estacazo en los últimos cuatro días.

El pequeño gigante llega a siete tablazos de vuelta completa en la campaña, siendo el 171 de por vida en las Grandes Ligas.

World Series Champion Jose Altuve hits our 4th HR of the day. pic.twitter.com/MGYkRMOkiJ

— Houston Astros (@astros) May 15, 2022