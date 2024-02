José Altuve será un astro por siempre

226335

El venezolano José Altuve llegó un acuerdo para la extensión de su contrato con los Astros de Houston por 5 años y $125 millones.

El criollo estará con el equipo hasta 2029, para ese entonces tendrá 39 años. Altuve inicia en 2024 su temporada 13 en Grandes Ligas.

Durante su estancia en Houston, el segunda base ha ganado 2 anillos de Serie Mundial, ha sido 3 veces campeón bate, guante de oro, 8 veces All Star y 2 veces líder en bases robadas.

Lee también: ¡Venezuela a semifinales! Tiburones le arrebató el invicto a Federales en la Serie del Caribe (Video)

Noticia al Día

Jose Altuve is an Astro for life 👨‍🚀 pic.twitter.com/EmRJoubjrR