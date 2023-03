José Altuve quiere finalizar su carrera a los 40 años con los Astros

65886

– El criollo José Altuve se sometió a una cirugía en el pulgar derecho tras recibir un pelotazo en el encuentro de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, por lo que estará ausente poco más de dos meses, perdiéndose el día inaugural de las Grandes Ligas. Pero esto no hizo que «AstroBoy» perdiera la ilusión, puesto que desea seguir jugando hasta los 40 años y terminar su carrera en Las Mayores con los Astros.

«Tengo 32 años y quiero jugar hasta los 40. Me encanta lo que estoy haciendo ahora mismo. Amo mi juego. Disfruto mi juego. Cuando salgo y me pongo el uniforme, realmente disfruto jugar con estos muchachos (…) Espero ser como Craig Biggio. Quiero quedarme en los Astros toda mi carrera, todo el mundo lo sabe, pero no depende de mí. Me encantaría que ocurriera», dijo Altuve en entrevista para Houston Cronicle.

Jose Altuve: “I hope to retire here.” pic.twitter.com/ZJo2ZXIuDr — Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 19, 2023

En ese sentido, recientemente el nuevo gerente de los Astros de Houston, Dana Brown, indicó que está trabajando para extender el contrato de Altuve más allá del 2024, año en el que se convierte en agente libre, según destacan medios internacionales.

El criollo tiene dos años más de contrato con los Astros, su único equipo en las Grandes Ligas, y tiene pautado ganar 23.3 millones de dólares en cada una de esas campañas antes de probar, en dado caso, el mercado de agentes libres en Las Mayores en 2025 a sus 35 años de edad.

El camarero venezolano finalizó la temporada de 2022 con una línea ofensiva de .300/.387/.533 con 39 dobles, 28 jonrones, 57 carreras remolcadas y 18 bases robadas, demostrando que aún es de los mejores de su posición en las Grandes Ligas.

