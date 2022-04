José Altuve podría regresar el viernes a la acción con los Astros

abril 27, 2022 - 4:08 pm

1879552

José Altuve saldría de la lista de lesionados de 10 días de los Astros de Houston el viernes 29 de abril en un partido contra los Azulejos de Toronto.

El pequeño gigante salió lesionado el pasado lunes 18 de abril, al batear un sencillo dentro del cuadro en la octava entrada frente a Los Angeles de Anaheim.

Altuve fue captado realizando algunos entrenamientos sobre el terreno de juego del parque de los siderales, que tienen marca de 7-9 en la presente campaña. «Ayer corrió mucho”, dijo Dusty Baker, manager del equipo texano.

Jose Altuve taking grounders at Globe Life Field. He is eligible to be activated on Friday. He ran “a lot” yesterday, Dusty Baker said. pic.twitter.com/o7wBMkMYuK

— Danielle Lerner (@danielle_lerner) April 25, 2022