Jorge Vilda quedó destituido como director técnico de la selección femenina de España

Este martes la Real Federación Española de Fútbol tomó la decisión de poner punto final a la dirección técnica de Jorge Vilda, quien condujo a la selección española de fútbol femenil a ganar su primera Copa Mundial.



El técnico español, fue desvinculado de la selección a raíz de la polémica generada con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, quien fue suspendido de sus funciones desde el pasado 26 de agosto por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.



Vilda llevaba en el cargo desde el 30 de julio de 2015, cuando sustituyó a Ignacio Quereda.

“Me han cesado tras una breve reunión con Pedro Rocha (actual presidente de la RFEF), el secretario y la vicepresidenta de igualdad. La explicación son cambios estructurales. Después de diecisiete años en el fútbol femenino, después de todo lo conseguido y de dejarme la piel como un trabajador más de la federación, tengo la conciencia tranquila. He dado todo”, expresó Vilda.



“No me lo esperaba. Iba con otra idea a la reunión. Al final siempre te queda la ilusión y la esperanza del buen trato que siempre he recibido. Me veía con fuerza por disputar la Liga de Naciones y unos Juegos Olímpicos”, manifestó el estratega español tras la decisión de la RFEF.

“Sé cual es mi profesión y a lo que me dedico. Cuando perdemos hay críticas y cuando se gana se infla el globo. En lo deportivo lo acepto todo o casi todo pero en lo personal sí (se ha sido injusto). Lo he tomado como un máster este último año. Directamente nunca se ha dicho nada de mi pero indirectamente por redes sí”, subrayó.

“Espero que todo esto haya servido para algo. La victoria de la selección femenina se valorará más con el tiempo y todo el mundo tendrá su recompensa por lo conseguido”, puntualizó.

La destitución de Vilda se produce después de que varios miembros del cuerpo técnico pusieron sus cargos a la orden en respaldo a Hermoso y el resto de las jugadoras que integran el seleccionado femenino.

