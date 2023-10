Jorge Martín se llevó la carrera sprint en Tailandia de MotoGP (Video)

174500

-Jorge Martín (Ducati) alcanzó el primer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, este sábado 28 de octubre, en el Circuito Internacional de Burinam.

El español acabó 0.933 segundos por delante del sudafricano Brad Binder, segundo, y el italiano Luca Marini completó el podio, para ganar su quinta carrera sprint.

El madrileño arrasó y le descontó una buena cantidad de puntos al líder, Francesco Bagnaia (Ducati), quien quedó séptimo, con lo que ahora solo los separan 18 puntos en las posiciones del campeonato. De esta manera, logró resarcirse tras los errores de Indonesia y Australia.

Con un clima más que auspicioso para la actividad, con 33 grados en el ambiente y 47 en el asfalto; todos usaron las mismas gomas, las medias, que, en realidad son las más blandas. En la primera vuelta, Martín conseguía sacarle seis décimas a su inmediato perseguidor.

Bagnaia aprovechaba la pelea entre Johann Zarco y Álex Márquez (ambos con Ducati) para superar a ambos; mientras que arriba, Jorge Martín ganaba con comodidad, sacándole provecho a la lucha entre Luca Marini (Ducati) y Brad Binder (KTM).

