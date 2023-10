Jorge Martín se impone en la carrera sprint en Indonesia de MotoGP

167177

-El español Jorge Martín (Ducati-Pramac) se llevó el primer el primer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, este sábado 14 de octubre.

Martín consiguió la victoria en el autódromo Pertamina Mandalika con un tiempo de 16:49.711, para asumir el liderato del Mundial de MotoGP, tomando el puesto al italiano Francesco Bagnaia, que quedó octavo.

El italiano Luca Marini (Ducati-VR46), que salió en pole position, llegó segundo, por delante de su compatriota Marco Bezzechhi (Ducati-VR46), que sube al podio sólo una semana después de una operación por una fractura de clavícula.

Con 328 puntos, Martín, que gana su cuarto esprint consecutivo, supera a Bagnaia (Ducati) por siete unidades antes del Gran Premio de Indonesia que se correrá el domingo (07h00 GMT). “Me siento fenomenal. Salir sexto quizá no era lo mejor, pero al final fui capaz de adelantar”, declaró el madrileño de 25 años.

