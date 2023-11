Jorge Martín marcó la pauta en los primeros ensayos libres en Sepang

181182

-El español Jorge Martín marcó el mejor tiempo en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en Sepang

Martín lanzó un aviso a su rival y líder del campeonato Francesco Bagnaia, que quedó decimoquinto. Los dos pilotos de Ducati están inmersos en una ajustada pugna por el cetro mundial, con solo 13 puntos de diferencia y tres carreras por disputar.

El español de 25 años, del equipo Pramac, llega lanzado después de su victoria en el último Gran Premio de Tailandia y en los primeros entrenamientos sacó más de 1,3 segundos a la Ducati oficial de Bagnaia en el circuito de Sepang.

