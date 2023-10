161716

El español Jorge Martín ganó este domingo en el Gran Premio de Japón de MotoGP, en el circuito “Mobility Resort” de Motegi.

Martín acortó a tres puntos la brecha con el líder mundial, el italiano Francesco Bagnaia, en una carrera interrumpida por la lluvia.

El piloto del momento, ‘Martinator’, que salió desde la “pole”, ya se había acercado a Bagnaia el sábado al vencer en el esprint en el trazado de Motegi, recortando la diferencia entre ambos a sólo ocho puntos.

Ahora está pisándole los talones con 316 puntos frente a 319 de Bagnaia, con seis carreras por delante. El español Marc Márquez quedó en tercer lugar después de haber salido en séptima posición.

La carrera, de 24 vueltas, comenzó bajo un cielo nublado y, cuando la lluvia se intensificó, los organizadores la suspendieron a 12 vueltas del final.

Reigning in the rain! 🥇 @88jorgemartin swims to victory in a rain-disrupted #MotoGP race! 🌧️ #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/yplnqggUV2

La lluvia provocó condiciones peligrosas, con curvas resbaladizas y agua en la pista y la muchos competidores cambiaron sus neumáticos.

Martín confirma una racha, ya que el fin de semana pasado ya había recortado la brecha con Bagnaia en India a 13 puntos. En esta carrera en Greater Noida el italiano cayó al suelo cuando ocupaba el segundo lugar.

The #MotoGP title race is hotting up! 🔥



Only 3 points separate @peccoBagnaia from @88jorgemartin and there are still 6 races remaining! ✊#JapaneseGP 🇯🇵 | 📰https://t.co/8ClIIEW3I3