Joel Embiid se lesiona gravemente y peligra el MVP

La estrella de los Philadelphia Sixers y actual MVP de la NBA salió lesionado en la derrota (cuarta al hilo) de su equipo 119-107 ante los Golden State Warriors de Steph Curry.

Embiid presentó molestias físicas previo al encuentro disputado en el Chase Center, sin embargo, decidió tomar la arriesgada decisión de jugar el partido, en busca de terminar con la mala racha de su conjunto.

En el transcurso del último cuarto, el pívot tenía la posesión del balón, pero la perdió a manos de Jonathan Kuminga, quien en pleno robo cayó accidentalmente en la rodilla de Embiid. El camerunés aportó 14 puntos, siete rebotes y dos asistencias en los 30 minutos que estuvo en cancha, hasta que se retiró lesionado.

El MVP de la temporada pasada puede poner en peligro su segundo galardón consecutivo, ya que si se pierde al menos cinco juegos, no podrá optar por dicho premio. Aún se desconoce el tiempo que estará fuera.

La Liga establece que los jugadores deben participar en 80 % de los partidos para poder aspirar a los grandes reconocimientos individuales de la temporada regular del mejor baloncesto del mundo. Antes del encuentro ante los Warriors, el centro estuvo ausente 12 duelos, lo que significa que jugó 36 de los 48 disputados por su equipo.

Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/iZysg8pULR