Joel Embiid llevó al triunfo a Sixers sobre Celtics con un doble doble

-Joel Embiid logró doble doble con los Sixers de Filadelfia, que vencieron 106-103 a los Celtics de Boston, el miércoles 08 de noviembre, en la NBA.

Embiid totalizó 27 puntos ,10 rebotes y cuatro asistencias tras participar durante 37 minutos en el Wells Fargo Center. Tyrese Maxey añadió 25 unidades, nueve rebotes y cinco asistencias.

Los 76ers son el único equipo con foja de 6-1 en la Conferencia Este. Su única derrota llegó en el partido inaugural de la campaña.

Kristaps Porzingis lideró a los Celtics con 29 puntos, mientras que Derrick White, quien volvió luego de perderse dos partidos por el nacimiento de su hijo, agregó 19. Jayson Tatum logró doble doble por Boston con 16 puntos, 15 rebotes, seis asistencias y tres robos

Filadelfia lució motivado para el primer duelo entre estos rivales desde que se toparon en la última semifinal del Este.

Los Sixers de Filadelfia hilvanaron su sexto triunfo de la temporada. Su próximo encuentro será este viernes contra Detroit Pistons. Por su parte, Celtics chocará este mismo día a los Nets Brooklyn.

