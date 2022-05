Joan Laporta, presidente del Barcelona: “Si Messi quiere volver, tendría que ser gratis”

mayo 25, 2022 - 5:22 pm

El Barcelona terminó su primera temporada sin Lionel Messi luego de 17 años en los que el equipo culé ganó todo con el crack rosarino como su máxima figura.

En las últimas horas el presidente del club catalán, Joan Laporta, se refirió a una hipotética vuelta del capitán de la selección argentina, que en 2021 pasó al París Saint-Germain (PSG).

El máximo dirigente fue tajante sobre su caso y sobre el del brasileño Neymar, quien en 2017 también emigró a conjunto de la capital francesa.

“Leo fue como fue. Todos hubiéramos querido que acabara su carrera deportiva en el Barça, pero por el fair play en España y por la propuesta del PSG no ha podido ser”, afirmó Laporta en diálogo con L’Esportiu. Y luego sentenció: “Si un día quiere volver, tendría que ser gratis y que antes los técnicos dieran el visto bueno si puede encajar o no en el nuevo proyecto”. Ya en marzo el dirigente aseguró que no tenía diálogo con Messi.

La salida de Messi del Barcelona fue la novela del pasado verano europeo y un tema que acaparó la atención mundial. Ante la imposibilidad de extender su vínculo con el Barcelona (aunque había viajado a la ciudad expresamente a firmar el nuevo contrato), Leo analizó las primeras propuestas que surgieron y la que más le convenció fue la del PSG, con el que acaba de lograr el título en la Ligue 1, aunque el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no cumplió con el máximo objetivo que era conseguir su primera Champions League. El contrato de Leo con el club galo vence en junio de 2023.

En tanto que el Barcelona solo consiguió la clasificación a la próxima Champions League al terminar segundo en La Liga que consiguió el Real Madrid. Luego de ser eliminado en la fase de grupos del principal torneo del Viejo Mundo, disputó la Europa League y fue eliminado en los cuartos de final ante los alemanes de Eintracht Frankfurt, que fueron campeones.

