Jimmy Butler encesta 45 puntos en triunfo del Heat sobre Hawks

abril 20, 2022 - 10:11 am

El estelar Jimmy Butler encendió este martes la arena de Miami con 45 puntos en la victoria de los Heat 115-105 sobre los Atlanta Hawks, para irse al frente 2-0 en su serie de playoffs en la Conferencia Este de la NBA.

Los Hawks se habían acercado 104-101 en los minutos finales antes de que Butler respondiera con siete puntos seguidos por una hundida, un triple y una bandeja para volver a tomar ventaja de 10 tantos de Miami y sellar la importante victoria.

Miami, el principal favorito de la Conferencia Este, tomó el mando de la serie al mejor de siete partidos, que continúa este viernes en Atlanta.

El estelar canastero del quinteto de Miami le dio más potencia a sus motores en el tercer parcial y al finalizar ese período ya sumaba 36 puntos para que el equipo se fuera al pequeño descanso arriba 87-76.

Los Hawks salieron tocados de Miami, pese a la sobresaliente actuación del serbio Bogdan Bogdanovic, con 29 puntos y cinco triples, y a los 25 puntos de Trae Young, con seis rebotes y siete asistencias.

🔥 45 POINTS for Jimmy Buckets 🔥

A new playoff career-high for @JimmyButler puts the @MiamiHEAT up 2-0!

Game 3: 7:00pm/et Friday on ESPN pic.twitter.com/xAjzVassBk

— NBA (@NBA) April 20, 2022