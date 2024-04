Jesús Luzardo no pudo con los Yankees de Nueva York

259102

Los Yankees de Nueva blanquearon 7-0 a los Marlins de Miami en la jornada de este lunes por la noche de las Grandes Ligas.

El venezolano Jesús Luzardo permitió ocho hits, incluyendo dos jonrones, y siete carreras limpias en cuatro innings y dos tercios. Además, permitió cinco bases por bolas y ponchó a cuatro. Cargó con su segunda derrota de la temporada.

Luzardo ahora tiene promedio de 7,20 carreras limpias permitidas en 15 entradas de labor. Además, ha propinado 17 ponches y otorgado nueve bases por bolas.

Con este resultado, los Yankees mejoran su récord a nueve victorias y dos derrotas, mientras que los Marlins tienen un triunfo y diez reveses.

Jesús Luzardo has his kryptonite, and it’s the New York Yankees.



By game score, the two worst outings of Luzardo’s career have come against the Yankees.



– 15, 8/11/23

– 19, 4/8/24



His 18.36 ERA against NYY is worst among active pitchers (min. 45 BF). pic.twitter.com/YewDktMkHP