Jesús Aguilar pegó su segundo cuadrangular del año con los Atléticos (Video)

-El venezolano Jesús Aguilar disparó cuadrangular solitario con los Atléticos de Oakland, que cayeron por paliza (3-18) ante Rangers de Texas, el sábado.

El maracayero bateó su vuelacerca en el octavo episodio por todo el jardín central, con una distancia de 426 pies, para sumar su segundo jonrón en la campaña 2023.

Aguilar sonó su tablazo contra el derecho Josh Sborz, con la cuenta una bola y cero strikes, siendo su bambinazo 111 de por vida en la MLB.

