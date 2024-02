Jenny Cavnar hace historia al ser nombrada narradora oficial de los Atléticos de Oakland

229338

Jenny Cavnar ha sido nombrada narradora oficial de los Atléticos de Oakland para la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Con esto, se convertirá en la primera mujer en ser cronista a tiempo completo en la MLB.

El 23 de abril de 2018, Cavnar hizo historia al ser la primera mujer en narrar un partido de la gran carpa en la pantalla chica desde 1993, cuando comandó la transmisión de los Rockies de Colorado.

En 2015, se convirtió también en la primera mujer en ser analista de radio para una serie de la Liga Nacional.

“Es un sueño hecho realidad unirme al equipo de transmisiones de los Atléticos de Oakland y su rica historia beisbolera”, dijo Cavnar. “Crecí siendo la hija de un entrenador de béisbol y este deporte empezó a gustarme desde pequeña. Me siento bien emocionada de comenzar mi temporada 18 como conductora de Grandes Ligas junto a mi buen amigo Dallas Braden y compartir las experiencias con los fieles fanáticos de los Atléticos”.

Lee también: Falleció Zdenko Morovic, ex jugador de la Vinotinto

Noticia al Día

Jenny Cavnar becomes the first female primary play-by-play voice in MLB history. 👏 pic.twitter.com/zD5dKF52hH