Jenni Hermoso es fuerte candidata al premio The Best 2023

La española Jenni Hermoso apareció entre las candidatas al premio The Best 2023 de la FIFA. La campeona del mundo de las Tuzas del Pachuca podría ganar por primera vez este galardón en su carrera. El club mexicano dio a conocer la noticia por sus redes sociales e invitó a sus aficionados a votar por Hermoso.

Jenni Hermoso terminó tercero en el The Best 2021

La madrileña, de 33 años, obtuvo el tercer lugar del premio The Best 2021 con 33 votos, solo por detrás de la australiana Sam Kerr (38 votos) y su compatriota, Alexia Putellas, quien se quedó con el reconocimiento con 52 votos.

Seis españolas al premio The Best 2023

Jenni Hermoso es una de las seis españolas nominadas al The Best 2023. Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Mapi León, Cata Coll y Sandra Paños se encuentran entre las candidatas. Paños, portera del Barcelona, no asistió a la cita mundialista.

Bonmatí es favorita a conquistar el premio. La jugadora del conjunto culé obtuvo el MVP del Mundial Femenino 2023, de la Liga de Campeones la Liga Femenina 2023 y de la Supercopa de España con el Barça, Asimismo, Aitana se llevó el galardón a “Mejor Jugadora” de la UEFA.

Jenni Hermoso destacó en el primer semestre del año con Pachuca como la selección española para encontrarse en esta lista.

Hay que resaltar que la FIFA no nominó a Olga Carmona, quien prestigioso galardón de “France Football” y autora del gol que dio a España la Copa del Mundo.

Otras candidatas

La colombiana Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, las inglesas Rachel Daly, Alex Greenwood, Lauren James y Keira Walsh, la francesa Kadidiatou Diani, las australianas Caitlin Foord, Sam Kerr y Mary Fowler, la estadounidense Lindsey Horan, la sueca Amanda Ilestedt y la japonesa Hinata Miyazawa, salen en las candidatas al premio Best 2023.

El Tiempo Latino / Alberth Piña

