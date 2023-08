Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: “Yo nunca consentí ese beso”

146752

-La futbolista de la selección española Jenni Hermoso desmintió de manera contundente la versión del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sobre el beso que le dio en los labios tras la final del Mundial.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró en un comunicado.

Las palabras de Jennifer Hermoso forman parte de un comunicado conjunto con otras 53 jugadoras, entre ellas 20 campeonas del mundo, que difundió el sindicato FutPro.

“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”.

“En ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra”, dijo Jenni Hermoso, quien actualmente es jugadora del Pachucas de la Liga MX Femenil.

La agencia que representa a Hermoso fue explícita al difundir en sus redes sociales el hashtag que ya identifica esta campaña del fútbol femenino contra el machismo en el seno de la federación.