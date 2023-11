Jayson Tatum encabezó triunfo de Celtics sobre Sixers

184247

Jayson Tatum lideró la victoria de los Celtics de Boston 117-107 sobre los Sixers de Filadelfia, el miércoles 15 de noviembre, en la NBA.

Tatum brilló con 29 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en el tabloncillo del Wells Fargo Center, pese a las ausencias del letón Kristaps Porzingis y Jaylen Brown.

El dorsal 0 de los Celtics fue apoyado por los 27 puntos de Derrick White y por un doble doble de 18 puntos y diez rebotes de Jrue Holiday.

Derrick White and Jayson Tatum led the Celtics to a W and 1st place in the East tonight 🤝



White: 27 PTS, 5 AST

Tatum: 29 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/7pyqcofM03