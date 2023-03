Japón logra su tercer campeonato en el Clásico Mundial de Beisbol 2023

63990

– Este martes las selecciones de Japón y Estados Unidos protagonizaron un reñido duelo en la final del Clásico Mundial de Beisbol. Japón se impuso con pizarra de 3-2 sobre Estados Unidos para lograr su tercer título en la quinta edición del certamen beisbolístico.

Trea Turner bateó jonrón solitario para estrenar la pizarra y poner arriba a su selección 1-0 sobre Japón. Estados Unidos ganaba en la alta del segundo capítulo.

En el cierre del segundo tramo, Japón reaccionaría con cuadrangular de Munetaka Murakami. Más tarde, con tres en circulación, Lars Nootbaar bateó rodado de out para impulsar Kazuma Okamoto, para que de esta forma los nipones se colocaran al frente 2-1.

En el cuarto episodio, nuevamente la toletería asiática conecta un nuevo vuelacerca por intermedio del bate de Kazuma Okamoto, quien ampliaría las acciones 3-1 favorable para Japón.

En el octavo reaccionaría la toletería norteamericana con un nuevo cuadrangular, esta vez por parte del jardinero Kyle Schwarber, quien acercaría a los Estados Unidos 3-2.

En el noveno episodio, la estrella del conjunto nipón, Shoei Ohtani cerraría la entrada por la vía del uno, dos, tres para darle el tercer campeonato a su país en el Clásico Mundial de Beisbol 2023. Ohtani concedió base por bolas para luego apagar el peligro con doble matanza. Finalmente abanica a Mike Trout para lograr el tercer out del ining.

En el pitcheo

Ganó: Umanaga (1-0) , Perdió: Merril Kelly (0-1) y Salvó : Shoei Ohtani (1)

That was the most ELECTRIC ending we could have dreamt of! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/s1WIImh3eq