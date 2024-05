Jannik Sinner se retira de Madrid por problemas en la cadera

El italiano y número dos del mundo, Jannik Sinner, comunicó mediante sus redes sociales que se retiró del Mutua Madrid Open por problemas en la cadera.

El día de ayer había dejado claro que no era seguro que pudiera saltar a pista en cuartos de final. Por su parte, quiere preservarse para Roma y Roland Garros, sus grandes objetivos.

Sinner venía de derrotar en octavos de final al ruso Karen Khachanov por 5-7, 6-3 y 6-3. Por otro lado, debía jugar este jueves la instancia de cuartos de final del Masters 1000 ante el canadiense Felix Auger-Alliasime.

“Es muy triste tener que retirarme de mi próximo partido aquí en Madrid. Mi cadera me ha estado molestando esta semana y poco a poco me ha ido doliendo más. Siguiendo el consejo de los médicos, decidimos que lo mejor era no jugar más y empeorar las cosas”, fueron las palabras del campeón del Australian Open.

