James Rodríguez: “He sido padre y madre a la vez”

113505

-La estrella del fútbol colombiano James Rodríguez reveló todos sus secretos durante una entrevisa que concedió a la Revista Semana, donde habló sobre su vida personal como persona.

“Padre soltero, sí. Cuando nació Samu, estaba de novio, pero después ya estuve solo y, bueno, he sido padre y madre a la vez. Mi mamá me ayuda mucho. Entonces para mí es una responsabilidad linda. Intento desde muy pequeñito recalcarle todos los valores y creo que va a ser un niño bueno”, dijo el cucuteño sobre su situación como padre soltero.

Samuel es el segundo hijo del mediocampista cafetero que cumplirá cuatro años el 27 de octubre. Rodríguez se divorció en 2017 de la madre de su primera hija, la jugadora de voleibol Daniela Ospina

"He sido padre y madre a la vez. Mi mamá me ayuda mucho, para mí es una responsabilidad linda (…) es el parcero mío": James Rodríguez habla sobre su relación con su hijo Samuel. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YU5ytytozO — Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2023

James Rodríguez y su vida amorosa

“Soy de los dos tipos. Una persona a la que le gusta estar estable también. Si tengo que tener novia, tengo; si estoy soltero, también. Entonces, hay que adaptarse a todos los cambios”, dijo al respecto de su vida de soltero.

El jugador negó que esté saliendo con alguien en específico, pero se atrevió a decir lo que busca de una mujer. “Me gustan las mujeres sencillas, humildes, que no se las dan, a mí no me gusta eso. Soy una persona que le encanta hablar absolutamente de todo. Una mujer inteligente me gusta mucho también”, explicó Rodríguez, quien lo vinculan con un romance con la modelo Aleska Génesis.

“No me sé la lista de las chicas, pero las he visto en fotos y todas son divinas, modelos, famosísimas…”, a lo que el futbolista respondió, entre risas: “Qué presión, estoy acá sudando ya”.

El ‘10′ negó durante toda la entrevista que tenga novia actualmente. “Ahora estoy solo. Pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo”, aseguró.