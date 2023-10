James Harden tendrá nuevo equipo en la NBA

176032

James Harden no continuará con los Sixers de Filadelfia tras ser cambiado a los Clippers de Los Ángeles, y será su nuevo equipo en la NBA.

El periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, confirmó este martes este trapaso de Harden, quien no quería seguir en las filas de los 76ers.

BREAKING: The Philadelphia 76ers have agreed on a trade to send guard James Harden to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/wAyuJKMfAw