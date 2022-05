James Harden encesta 31 puntos e iguala la serie entre 76ers y Heat

mayo 9, 2022 - 12:16 pm

Los astros James Harden y Joel Embiid unieron fuerzas este domingo para que los Philadelphia 76ers vencieran a los Miami Heat por 116-108 y empataron así 2-2 la serie semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Ambos jugadores terminaron con una excelente faena ofensiva al conseguir Harden 31 puntos y nueve asistencias, mientras que el cameruné anotó 24 tantos y tomó 11 rebotes.

Por Miami su estelar canastero Jimmy Butler sumó 40 puntos, seguido del pívot Bam Adebayo con 21 cartones, siete capturas y cuatro asistencias.

El quinto partido de esta serie -al mejor de siete encuentros- será el martes en Miami. Los Sixers ganaron los siguientes choques en casa con Embiid con una máscara protectora.

James Harden turned up the scoring in the fourth, scoring 16 points and knocking down 4 CLUTCH 3s to lead the @sixers to the Game 4 win to tie the series 2-2!

🔔 Game 5: Tue. 7:30pm/et on TNT 🔔 pic.twitter.com/CuoT5RbDvS

— NBA (@NBA) May 9, 2022