Jack Miller deja Ducati para regresar a KTM por dos años en MotoGP

junio 9, 2022 - 4:42 pm

1889534

El piloto australiano Jack Miller volverá a ser piloto del equipo Red Bull KTM durante los próximos dos años según han confirmado desde la «escudería naranja».

Miller, actualmente piloto oficial de Ducati junto al italiano Francesco «Pecco» Bagnaia y de 27 años, regresa nuevamente al fabricante austríaco, con quien fue subcampeón del mundo de Moto3 en 2014.

Leer más: Fabio Quartararo gana el Gran Premio de Cataluña de MotoGP

Vencedor de nueve grandes premios y autor de treinta podios, el piloto australiano formará como compañero de equipo del surafricano Brad Binder en la plaza del portugués Miguel Oliveira.

En 2014 y como piloto KTM de Moto3, consiguió seis victorias y quedarse a las puertas del título de Moto3, en 2015 dio el salto directo a MotoGP, donde se ha ganado una reputación.

El director del equipo Red Bull KTM, el italiano Francesco Guidotti, reconoció que «tener a Jack junto a Brad en nuestro equipo significa que tenemos otro fuerte activo al que conozco bien, sé cómo le gusta trabajar y lo que puede aportar al box y su carácter y forma de pilotar nos ayudarán mucho en el desarrollo del proyecto RC 16».

BREAKING NEWS 🚨@jackmilleraus will race for Red Bull KTM Factory Racing from the 2023 MotoGP season. ✍️

📰 | https://t.co/hP5HLUwkD7 pic.twitter.com/XGJNqhaowA

— KTM Factory Racing (@KTM_Racing) June 9, 2022