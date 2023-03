Italia doblegó 6-3 a Cuba en extrainnings en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

55520

-Italia derrotó 6-3 a Cuba, este jueves 9 de marzo, en el Taichung Intercontinental Baseball StadiumClásico Mundial de Béisbol 2023.

El conjunto europeo anotó la primera carrera con un elevado de sacrificio de Brett Sullivan en la parte baja del tramo. Luego anotaron otra. Cuba se recuperó con una rayita en la séptima y otra en la octava. Tras un noveno inning en blanco fueron a extrainning.

Con Sal Frelick comenzando el episodio adicional en la segunda base y sorprendió a Cuba robándose la antesala. John Valente lo impulsó con un sencillo y después Italia siguió bateando, con Dominic Fletcher añadiendo la carrera de la seguridad. Nicky López luego conectó un hit para impulsar otra más.

La escuadra caribeña anotó una pero no fue suficiente. Italia aseguró un importante duelo en su primer juego del torneo.

Italia medirá a China Taipéi el viernes (6 a.m. ET), mientras que Cuba chocará ante Panamá el mismo día (11:30 p.m. ET).