Inter Miami venció de manera contundente a Orlando City con dobletes de Messi y Suárez

Inter Miami goleó 5-0 a Orlando City en el derbi de Florida en la MLS. Los goles fueron de Messi x2, Suárez x2 y Taylor.

Messi llegó a la cima de la tabla de goleadores del torneo, igualado con el belga Christian Benteke (tres goles en tres jornadas cada uno).

Luis Suárez salió reemplazado en el minuto 67 y recibió una ovación por parte del público. “El Pistolero” además de su doblete, repartió dos asistencias.

El conjunto del Tata Martino es líder de la Conferencia Este con siete puntos en tres jornadas disputadas. Por su parte, el colombiano Luis Muriel hizo su debut en Orlando.

El próximo partido de Inter Miami será el jueves, donde debutará en la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Nashville.

