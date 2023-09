Inter de Miami y Al Nassr, entre los cinco clubes del mundo con más interacciones en Instagram

160170

-El Inter de Miami y Al Nassr se encuentran entre los cinco clubes del mundo con más interacciones de la red social de Instagram.

Las llegadas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus respectivos nuevos equipos hicieron crecer las cuentas de sus redes sociales.

El equipo rosado cuenta con 15,3 millones de usuarios en Instagram. Antes del fichaje del crack argentino, las “Garzas” tenían solo 1, 5 millones de suscriptores y tras el efecto Messi aumentaron a 6.2 millones en solo un día.

Por su parte, el cuadro saudí aumentó 300% en menos de 24 horas con la contratación, de 500k pasó a 800k seguidores.

Al oficializarse su fichaje, el equipo amarillo repasó los cuatro millones, y en la actual ya acumula 19,7 millones de usuarios en la red de Mark Zuckerberg.

El Al Nassr de Ronaldo es el segundo equipo con mayor interacción en Instagram durante el mes de agosto de 2023 con 157 millones.

En el caso del Inter de Miami de Messi se ubica en la quinta posición con 130 millones de comunicaciones en esta red social, según el medio Deportes y Finanzas.

El Real Madrid, como es costumbre, lidera esta estadística con casi 200 millones de interacciones en Instagram.

💥These are the TOP 5!💥



📲⚽ Most popular football clubs in the world on #instagram during august 2023!



📉 Ranking by total interactions 🩵💬



1.@realmadrid 190M



2.@GalatasaraySK 167M



3.@AlNassrFC 157M



4.@FCBarcelona 148M



5.@InterMiamiCF 130M pic.twitter.com/WatfBTfxbG