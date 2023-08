Inter de Miami se concentra para su próximo reto

145001

-Tras haber logrado el primer título de su historia, el Inter Miami cambió su mentalidad para enfocarse en la semifinal de la US Open Cup donde chocará ante el Cincinnati FC. Los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino jugarán iniciarán desde este miércoles su próxima competición.

El cuadro miamense podría jugar dos encuentros en la competencia, la semifinal de mañana y en caso de pasar, la final que se jugará el 27 de septiembre.

El duelo entre Miami y Cincinnati se llevará a cabo en el TQL Stadium la noche de este miércoles a las 7:00 PM.

La otra semifinal, entre el Houston Dynamo y Real Salt Lake, también se disputará mañana en el segundo turno de la jornada.

La US Open Cup es uno de los torneos a los que menor importancia le dan los clubes de la MLS. Sin embargo, para el Inter Miami era la única esperanza real de título antes de ganar la Leagues Cup.

Sobre todo, porque la ronda anterior del certamen la jugaron durante la etapa que tenían 11 partidos seguidos sin ganar. Tales actuaciones los llevaron a ser colista de la Conferencia Este de la MLS.

Pese a todo esto, la llegada de Gerardo Martino junto con los refuerzos del mercado cambió el panorama de la organización.

Ahora todo son sonrisas en Miami luego de ganar siete choques en fila para coronarse hace pocos días de la mano de Leo Messi y compañía.

En este sentido, Martino apuntó este lunes que el argentino jugará mañana a pesar de la gran carga de encuentros en las últimas semanas.

«En algún momento pensamos que debería parar al menos para recuperarse. Es mucho jugar cada tres o cuatro días… Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Pero, bueno, ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y lo que le gusta participar así que hasta tanto él no me mencione nada seguirá dentro del campo», comentó a los medios.

Aunque el desgaste físico y mental podría pasarle factura al Inter Miami ante un Cinccinati que, a priori, no será un rival nada fácil. Los de Chris Albright son líderes de la Conferencia Este de la MLS con 51 puntos.

Además, cuentan con ocho unidades de ventaja sobre el New England Revolution, que marcha segundo con un choque menos.

Uno de los nombres más importantes del conjunto es el argentino Luciano Acosta, que lleva 12 dianas en la liga (el máximo artillero de la competición es Hany Mukhtar con 13 tantos). En ataque también es fundamental la presencia de Brandon Vázquez, ariete internacional con EE.UU.

No obstante, el Cincinnati no llega en su mejor momento, ya que cayó goleado por 3-0 este domingo ante Columbus Crew en la MLS.

Alineaciones probables

Cincinnati: Celentano; Hagglund, Murphy, Gaddis; Powell, Nwobodo, Moreno, Barreal; Acosta; Boupendza y Vázquez.

Inter Miami: Callender, Yedlin, Kryvtsov, Miller, Alba, Busquets, Arroyo, Cremaschi, Messi, Martínez y Taylor.

Noticia al Día con información de EFE

