Inició la tercera edición de la Liga Mayor de Béisbol Profesional

-La Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) volvió a la acción este sábado, iniciando su tercera temporada en los diamantes con ocho equipos participantes.

El objetivo de la nueva competición, buscará el desarrollo de los peloteros que hacen vida dentro del béisbol profesional. La competición está presidida por Arturo Cupido, quien continúa trabajando de la mano de la LVBP para lo que será su el retorno de una nueva temporada que llega a su tercera edición.

“Creemos firmemente que en esta temporada hemos dado un paso muy importante. Todos los rosters de los equipos, incluyendo a los técnicos, cuentan con una amplia experiencia en el béisbol. Vamos a ofrecer un espectáculo de gran nivel”, expresó el director deportivo desde el estadio Universitario de la ciudad capital.

La LMBP iniciará sus actividades a partir de este sábado con tres compromisos que se desarrollaran de manera simultánea a partir de las 5.00 pm.

Los encuentros iniciarán la cartelera con Guerreros de Lara vs Marineros de Carabobo en el José Bernardo Pérez de Valencia; Caciques de Distrito vs Senadores de Caracas estadio Universitario de Caracas, Samanes de Aragua vs Líderes de Miranda en José Pérez Colmenares de Maracay, y por último, el enfrentamiento entre Centauros de La Guaira vs Delfines de La Guaira en el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

Cada equipo disputará 42 compromisos en total durante la ronda regular de la Liga Mayor, la misma se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Posteriormente, las cuatro mejores novenas avanzarán a la postemporada en formato de semifinales (1-6 de julio) al mejor de cinco partidos.

Por último, la final está pautada a siete compromisos para el 8 de julio.

